В Агдаше перевернулся автомобиль, два человека пострадали

Агдаш. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано близ села Котаван.
Так, следовавший в направлении села Котаван автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление и перевернулся на обочине дороги.
В результате два человека - житель Зардабского района Эльчин Бахтияр оглу Сафарли 1991 г.р. и житель Агджабединского района Фарид Ниязи оглу Ибрагимов 1990 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие помещены в Агдашскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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