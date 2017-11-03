В Агдаше 2-летний ребенок упал в глубокий бассейн

Агдаш. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 2-летний ребенок упал в водный бассейн.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадаглы.

Так, житель села Анар Адиль оглу Алекберов 2015 г.р. упал в глубокий водный бассейн. Ребенок сразу же был извлечен из воды близкими и доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. Благодаря усилиям врачей удалось спасти жизнь ребенка.

Лечение мальчика, который находится в тяжелом состоянии, продолжается в больнице.