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    В Агдаше 2-летний ребенок упал в глубокий бассейн

    Мальчик был извлечен из бассейна близкими и доставлен в больницу

    Агдаш. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе 2-летний ребенок упал в водный бассейн.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадаглы.

    Так, житель села Анар Адиль оглу Алекберов 2015 г.р. упал в глубокий водный бассейн. Ребенок сразу же был извлечен из воды близкими и доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. Благодаря усилиям врачей удалось спасти жизнь ребенка.

    Лечение мальчика, который находится в тяжелом состоянии, продолжается в больнице.

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