В Агдаше 17-летний юноша убит на почве ревности - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ

Агдаш. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя убийцы 17-летнего юноши в Агдашском районе.

Как передает местное бюро Report, студент 3-го курса Гуманитарного колледжа Агдашского района А. Насибов умер от ножевого ранения, полученного со стороны проживающего на улице Мушвига Исаева города Агдаш Тарлана Фикрет оглу Гаджиева.

По предварительным данным, преступление совершено на почве ревности.

А. Насибов пошел за сестрой своего убийцы. Узнавший об этом брат девушки Т. Гаджиев вызвал А. Насибова на разговор и убил.

После он сбежал с места преступления.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия.

***12:01

Стало известно имя убитого в Агдашском районе 17-летнего юноши.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Бекира Набиева в городе Агдаш.

Проживавший на улице Ахмеда Джавада Атраф Насиб оглу Насибов 2000 г.р. получил смертельное ножевое ранение.

По факту начато расследование.