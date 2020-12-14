В Агдаме трое подорвались на мине, один погиб

Сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия и тела погибшего

Минувшим днем, 13 декабря, около 17:00 военнослужащий N-ой воинской части Министерства обороны Азербайджана, жители Агдамского района - Ахмедов Тогрул Вилаят оглу, 1984 года рождения и Мамедов Эльчин Ганбой оглу, 1990 года рождения, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Шахбулаг Агдамского района. В результате, Эльчин Мамедов погиб, военнослужащий и Тогрул Ахмедов получили тяжелые телесные повреждения.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям УК АР, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.