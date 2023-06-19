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В Агдаме обнаружено массовое захоронение

В Агдаме обнаружено массовое захоронение 11:38
Происшествия
19 июня 2023 г. 11:58
В Агдаме обнаружено массовое захоронение

В освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Отметим, что ранее массовое захоронение было обнаружено в Шуше во дворе Шушинской тюрьмы.

Кроме того, массовые захоронения были обнаружены в селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах. В целом в выявленных до сих массовых захоронениях найдены более 400 человеческих останков.

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Версия на английском языке ФотоMass burial site found in Aghdam
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