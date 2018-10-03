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    В Абшеронском районе произошло ДТП, пострадали 5 человек

    Абшерон. 3 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП.  

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Сарай. 

    Получившие различные травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей жители Сумгайыта - Хидаят Наби оглу Насиров 1962 г.р., Рамин Адиль оглу Аскеров 1977 г.р., Нуршен Башир оглу Шафиев 1983 г.р., Гадим Мустафа оглу Мамедов 1994 г.р. и Ильгар Наиль оглу Мирзоев 1964 г.р. госпитализированы. 

    По факту ведется расследование. 

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