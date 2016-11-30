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    В Абшеронском районе автомобиль сбил 75-летнюю женщину

    Авария произошла в поселке Ашагы Гюздек

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил 75-летнюю женщину.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на 19-м км трассы Баку-Шемаха, на территории поселка Ашагы Гюздек.

    Согласно информации, переходившую дорогу Мехдиеву Гёярчин Иса гызы 1941 года рождения сбил автомобиль марки Mercedes. Г.Мехдиева получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в больницу водителем сбившего ее автомобиля. По словам врачей, состояние Мехдиевой тяжелое. 

    Водитель дал показания, расследование продолжается. 

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