Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе автомобиль сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на 19-м км трассы Баку-Шемаха, на территории поселка Ашагы Гюздек.

Согласно информации, переходившую дорогу Мехдиеву Гёярчин Иса гызы 1941 года рождения сбил автомобиль марки Mercedes. Г.Мехдиева получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в больницу водителем сбившего ее автомобиля. По словам врачей, состояние Мехдиевой тяжелое.

Водитель дал показания, расследование продолжается.