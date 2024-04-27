В Абшероне задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 40-летнего знакомого

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Сархана Алиева, который подозревается в убийстве 40-летнего Заура Сейфуллаева.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего Сархана Алиева, который подозревается в убийстве 40-летнего Заура Сейфуллаева.

Как передает Report , об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Отмечается, что 27 апреля поступила информация о смерти на территории Абшеронского района З.Сейфуллаева (1984 г.р.).

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных по горячим следам сотрудниками Абшеронской районной прокуратуры и отдела полиции, возникли обоснованные подозрения в том, что С.Алиев (2002 г.р.) после приема спиртных напитков в одном из домов в поселке Мамедли Абшеронского района нанес удар кулаком своему знакомому З.Сейфуллаеву, в результате чего последний скончался. Затем Сархан Алиев закопал тело Заура Сейфуллаева.

С.Алиев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и арестован решением прокуратуры.

На основании первоначальных показаний Сархана Алиева было определено место захоронения тела Заура Сейфулаева, обеспечена его эксгумация с участием криминалиста и эксперта.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего).