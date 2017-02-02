На Абшероне 15-летний парень без спроса отца взял из дома 12 тыс. манатов и потратил их

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Установлено, что деньги жителя Абшеронского района, заявившего о краже в полицию, взял и потратил его 15-летний сын.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, житель поселка Хокмали Абшеронского района Хайям Рустамов обратился в Абшеронское районное управление полиции и заявил, что в период с 26 по 31 января из его дома украдены 12 000 манатов.

В ходе расследования выяснилось, что деньги взял и потратил его 15-летний сын.