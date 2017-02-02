 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне 15-летний парень без спроса отца взял из дома 12 тыс. манатов и потратил их

    Случай произошел в поселке Хокмали

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Установлено, что деньги жителя Абшеронского района, заявившего о краже в полицию, взял и потратил его 15-летний сын.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, житель поселка Хокмали Абшеронского района Хайям Рустамов обратился в Абшеронское районное управление полиции и заявил, что в период с 26 по 31 января из его дома украдены 12 000 манатов.

    В ходе расследования выяснилось, что деньги взял и потратил его 15-летний сын.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi