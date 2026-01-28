В 2025 году в Баку камерами видеонаблюдения зафиксировано 2 546 ДТП

В 2025 году в зоне действия камер видеонаблюдения, установленных на дорогах столицы Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), зафиксировано 2 546 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили Report в ЦИУТ, основными причинами аварий являются превышение скорости, проезд на запрещающий знак светофора, несоблюдение дистанции, нарушение требований дорожных знаков и невнимательность водителя.

Инциденты зафиксированы преимущественно на центральных улицах и проспектах с интенсивным движением: на проспекте Зии Буниятова, Гейдара Алиева, Бабека, 8 Ноября, Тбилисском проспекте, на шоссе Баку-Сумгайыт, Сабунчи-Забрат, Аэропортовском шоссе и других дорогах.

За год на дорогах оставалось 1 889 технически неисправных транспортных средств, что становилось причиной заторов.

Для обеспечения интенсивности транспортного потока в Баку режим "зеленой волны" был применен 73 717 раз к светофорам на 60 улицах и проспектах.