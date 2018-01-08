Уточняется круг лиц, нарушивших законодательство в связи с аварией автобуса в Баку - ОФИЦИАЛЬНО

© Report

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление в связи с аварией автобуса в Хатаинском районе.

В поступившей в Report информации говорится, что в результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками полиции Хатаинского района и прокуратуры, был задержан и передан следствию водитель, совершивший тяжелое ДТП на территории района и скрывшийся с места происшествия.

Января в 17:00 на Зыхском шоссе на территории Хатаинского района маршрутный автобус №175 марки Daewoo с государственным номерным знаком 99 XM 581 потерял управление и упал в овраг.

В результате происшествия пострадали 20 находящихся в автобусе людей, включая Мамедова Рустама Алескер оглу 1964 г.р., Теймурову Афет Сейфеддин оглу 1974 г.р., Джафарову Севду Муталлим гызы 1961 г.р., Агаеву Сабиру Нуредин гызы 1975 г.р., Гурбанову Матанат Азим гызы 1960 г.р., Гасанова Талеха Фуад оглу 1998 г.р., Сарыгина Василия Алексеевича 1975 г.р., Гусейнли Мушвига Хиджран оглу 1998 г.р., Бабаеву Тахиру Ильяс гызы 1976 г.р., Набиеву Шафигу Акпер гызы 1959г.р., Едьяеву Ирину Валерьевну 1975 г.р., Алиискендерову Айгюн Оруджали гызы 1981г.р., Мамедли Айгюль Вугар гызы 2002г.р., Магеррамова Эльджана Арзуман оглу 2003г.р., Гулиева Гусейнагу Султан оглу 1938 г.р., Намазова Саида Гахраман оглу 1938г.р., Гасанову Наджиму Гаджибала гызы 1959г.р., Шахбанзариева Зафара Закир оглу 1951г.р., Бадалову Гюлюстан Пири гызы 1970 г.р. и Бадалову Эльназ Анвар гызы 1991г.р. , водитель сбежал с места происшествия.

Пострадавшие в результате аварии были незамедлительно размещены в больницу, большинство было отпущено домой после оказания медицинской помощи.

По факту в следственном отделе Хатаинского районного управления полиции назначили экспертизу по статьям 263-1.2 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

В результате незамедлительно проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого Агаев Кямран Гусейнага оглу, который 2 августа 2012 года Бакинском судом по тяжким преступлениям был осужден по статье 180.2.2 (грабеж) и не имел права управлять транспортными средствами.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные меры для установления причин происшествия, и привлечения к ответственности круга лиц, нарушивших требования законодательства в сфере перевозки и безопасности пассажиров.