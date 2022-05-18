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Установлена личность погибшего при пожаре в Баку

Установлена личность погибшего при пожаре в Баку 17 мая 2022 года около 22:00 в трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу улица Чингиза Мустафаева, 62 Ясамальского района Баку, возник пожар.
Происшествия
18 мая 2022 г. 00:06
Установлена личность погибшего при пожаре в Баку

17 мая 2022 года около 22:00 в трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу улица Чингиза Мустафаева, 62 Ясамальского района Баку, возник пожар.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

На месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МЧС и других соответствующих ведомств. Необходимые следственные действия проводятся следователями и криминалистами прокуратуры.

По предварительной информации, в результате пожара погибла Элен Абдулабекова, 1948 года рождения, проживающая на втором этаже дома.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yanğında ölən şəxsin kimliyi məlum olub

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