Установлена личность погибшего при пожаре в Баку

17 мая 2022 года около 22:00 в трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу улица Чингиза Мустафаева, 62 Ясамальского района Баку, возник пожар.

17 мая 2022 года около 22:00 в трехэтажном жилом доме, расположенном по адресу улица Чингиза Мустафаева, 62 Ясамальского района Баку, возник пожар.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

На месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МЧС и других соответствующих ведомств. Необходимые следственные действия проводятся следователями и криминалистами прокуратуры.

По предварительной информации, в результате пожара погибла Элен Абдулабекова, 1948 года рождения, проживающая на втором этаже дома.

Дополнительная информация будет предоставлена.