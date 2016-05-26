Установлена личность трупа мужчины с многочисленными телесными ранениями

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на обочине дороги в жилом массиве Албалы Хазарского района города Баку (поселок Бузовна) был найден труп мужчины примерно 30-35 лет.

Как сообщает Report, у мужчины была сломана правая нога и были множественные повреждения лица.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, была установлена личность данного человека. Выяснилось, что тело принадлежит жителю поселка Шаган Руслану Азимову 1977 года рождения.

Предполагается, что его сбил автомобиль на шоссе Мярдякан-Бузовна, перед маркетом Qala.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК, ведется расследование.