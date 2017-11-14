Управление приморского бульвара подало в суд на ОАО Azenco

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Управление приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджана подало в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) Azenco.
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, Управление приморского бульвара выдвинуло требование о признании недействительными контракта купли-продажи и добавленных к нему особых условий.
Суд удовлетворил иск.
Оставшись неудовлетворенным решением суда, ОАО подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Azenco, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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