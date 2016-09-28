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    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

    Вагиф Асадов: Для обеспечения безопасности скорость передвижения по каждой полосе уменьшена на 20 км/ч

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции предупреждает водителей в связи с наблюдающимся в столице ливнем.

    Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с сильным дождем на некоторых столичных улицах и проспектах наблюдаются пробки. Дорожная полиция, обращаясь к водителям, просит их передвигаться на минимальной скорости.

    "Для обеспечения безопасности на Тбилисском проспекте, шоссе Баку-Сумгайыт, проспекте Бабека, аэропортовской дороге скорость передвижения по каждой полосе уменьшена на 20 км/ч.

    Например, предусмотренная для аэропортовского шоссе скорость в 120 км/ч сокращена до 100 км/ч".

    В.Асадов сказал, что усилена служба сотрудников дорожно-патрульной службы на всех улицах и проспектах столицы, передвижение транспорта по всем направлениям регулируется и на данный момент плотности в движении автомобилей не наблюдается. 

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