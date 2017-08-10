Сокращено наказание обвиняемому во взяточничестве бывшему заведующему архивом

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Паши Мамедова, обвиненному во взяточничестве.

Как сообщает Report, решение было зачитано на заседании под председательством судьи Гусейна Набиева.

Так, решение суда первой инстанции было изменено. Срок заключения сокращен с 9 до 8 лет.

Отметим, что П. Мамедов был директором Архивного управления Хызинского района. В октябре 2015 года он потребовал у жителя Баку Керимуллы Акберова 1500 манатов под предлогом выдачи копии документа по участку земли. Потерпевший заплатил ему 1300 манатов, однако П. Мамедов не выполнил обещания. К. Акберов обратился в полицию, после чего П. Мамедов был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде взятия под надзор полиции.

П. Мамедов обвинялся по ст. 311 (получение взятки) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям П. Мамедов был осужден на 9 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда. Не согласившись с приговором, он подал апелляционную жалобу.