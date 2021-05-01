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Угонщик автомобиля при попытке побега врезался в машину ГДП

Угонщик автомобиля при попытке побега врезался в машину ГДП В Мингячевирское городское управление полиции поступила информация о том, что в ночь на 29 апреля с территории города был угнан автомобиль марки “ВАЗ-2107”.
Происшествия
1 мая 2021 г. 11:44
Угонщик автомобиля при попытке побега врезался в машину ГДП

В Мингячевирское городское управление полиции поступила информация о том, что в ночь на 29 апреля с территории города был угнан автомобиль марки “ВАЗ-2107”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате проведенных мероприятий было установлено, что автомобиль находится в движении на территории Саатлинского района.

Ранее судимый житель города Мингячевир Орудж Агамамедов, подозреваемый в угоне транспортного средства, при задержании на территории села Мазрали района проявил неповиновение, врезался в служебный автомобиль, принадлежащий Государственной дорожной полиции Имишлинского районного отдела полиции, и попытался скрыться.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции О.Агамамедов задержан.

В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято около 31 грамма героина.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobil oğurlayan şəxs DYP maşınını vuraraq qaçmağa cəhd göstərib

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