Уголовное дело в отношении бывшего председателя AtraBank направлено в суд

Уголовное дело в отношении экс-председателя правления AtraBank направлено в суд

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана завершено следствие в связи с незаконными деяниями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Элмихана Наби оглы.

Как сообщили Report в пресс-службе генпрокуратуры, во время следствия возникли подозрения, что Э.Набиев в нарушение банковского законодательства с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости необходимого совокупного капитала, организовал не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Э.Набиеву, подозреваемому в присвоении чужого имущества в крупном размере, инкриминируются статьи 179.3.2 (Присвоение в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре также идет следствие в отношении должностных лиц ЗАО Bank Standard, ОАО ZaminBank, ОАО Bank of Azerbaijan, ОАО GəncəBank и др.

Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других виновных лиц, а также совместно с Палатой по надзору над финансовыми рынками и Фондом страхования вкладов – по компенсации нанесенного ущерба.