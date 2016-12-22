Уголовное дело председателя Совета старейшин Нардарана направлено в суд

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу председателя Совета старейшин Нардарана Натига Керимова, обвиняемого в государственной измене.

Об этом Report сообщил его адвокат Эйюб Алекперов.

Он отметил, что Н.Керимов и он вчера ознакомились с материалами уголовного дела: "Следователь подготовил уголовное дело, которое будет направлено в суд в течение 1-2 дней".

Отметим, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, были выявлены основательные подозрения на то, что гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку Керимов Натиг Аловсат оглу был привлечен к сотрудничеству сотрудниками зарубежных спецслужб, на протяжении длительного времени выполнял данные ими поручения, совершил государственную измену путем шпионажа во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Натиг Керимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, проводимому Главным следственным управлением СГБ, 7 января он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по ст. 274 (государственная измена) УК. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

19 января по решению Сабаильского районного суда избранная в отношении Н.Керимова мера наказания в виде ареста была заменена на домашний арест.