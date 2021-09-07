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Уголовное дело генерала упраздненного МНБ направлено в суд

Уголовное дело генерала упраздненного МНБ направлено в суд Завершено расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой в связи с фактами совершения незаконных действий бывшим начальником Главного управления военной контрразведки ликвидированного Министерства национальной безопасности Азербайджана генер
Происшествия
7 сентября 2021 г. 17:46
Уголовное дело генерала упраздненного МНБ направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой в связи с фактами совершения незаконных действий бывшим начальником Главного управления военной контрразведки ликвидированного Министерства национальной безопасности Азербайджана генералом Шириновым Низами Талыш оглу и другими должностными лицами.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Выявлены обоснованные подозрения в том, что в период работы на этой должности Низами Ширинов, вступив в преступный сговор с начальниками управлений МНБ Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Таировым, а также оперуполномоченным Надиром Назировым, совершил насильственные действия против личности потерпевшего и его близких родственников, занимался вымогательством у отдельных лиц имущества и денежных средств в крупном размере. Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взятки в крупном размере в обмен на общее покровительство по службе, а также в легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Эльджан Абдуллаев, Эльман Таиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу была обеспечена компенсация части причиненного материального ущерба, по решению суда наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.

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