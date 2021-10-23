Уголовное дело экс-главврача и его заместителя направлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-главврача Объединенной городской больницы №23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаиловой, а также Афет Ибрагимовой и Али Алиева, обвиняемых в присвоении.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-главврача Объединенной городской больницы №23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаиловой, а также Афет Ибрагимовой и Али Алиева, обвиняемых в присвоении.

Как передает Report, дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. Дата подготовительно заседания пока не объявлена.

В качестве потерпевшего выступает Главное управление здравоохранения города Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями заместителя главврача по экономическим вопросам Объединенной городской больницы №23 Зиньят Исмаиловой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

По итогам проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зиньят Исмаилова и занимавший до 13 апреля 2021 года должность главврача больницы Расул Бахшалиев с 2015 года обналичивали и присваивали заработную плату медработников, не посещающих работу. В общей сложности они присвоили денежные средства в размере 314 тыс. 400 манатов.

В ходе следствия был обеспечен возврат в госбюджет материального ущерба в размере 112 тысяч манатов.