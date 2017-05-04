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    Угнан автомобиль жителя Шабрана

    По факту начато расследование

    Шабран. 4 мая. REPORT.AZ/ Угнан автомобиль жителя Шабранского района.

    Как передает северное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106", принадлежащий жителю села Гаджаге Гурбанову 1959 г.р., угнан неизвестным или неизвестными.

    Во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шабранского районного отделения полиции, были задержаны подозреваемые в угоне жители города 26-летний Сахават Абдуллаев и 21-летний Элмеддин Рзаев.

    По факту начато расследование.

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