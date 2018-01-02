Участник поисковой группы: Альпинисты продолжили путь совершенно новым маршрутом

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ «Несмотря на то, что поисковые работы пропавших без вести альпинистов в связи с ухудшением погодных условий приостановлены, поисковые группы разбили лагеря в безопасных местах с целью выждать сильный ветер, сопровождаемый обильным снегопадом».

Об этом Report сообщил участник поисковой группы Арзу Мустафаев.

По его словам, ситуация осложнилась тем, что альпинисты поменяли свой изначальный маршрут, который был утвержден заранее.

«По причине того, что поисковые работы пока не дали определенных результатов, было проведено расследование и стало ясно, что альпинисты в телефонном разговоре со своими коллегами сообщили, что поднимутся на высоту не классическим, а совершенно новым, до сих пор не пройденными 2-3- мя маршрутами. Данный маршрут охватывает территорию приблизительно в 20-30 кв/км, что в значительной степени усложняет работу спасательной экспедиции. По всей видимости, когда представитель Министерства по Чрезвычайным Ситуациям говорил об отсутствии точной информации, имел в виду то же самое. Они сошли с маршрута, обговоренного ранее, что и послужило возникновению подобных проблем».

Арзу Мустафаев также отметил, что высота вершины Туфандага составляет 4191 м. Но всего лишь на высоте ниже, чем на 19 метров расположена метеостанция Министерства Экологии и время от времени туда поднимаются сотрудники министерства.

«Если бы они последовали по классическому маршруту, то и проблем было бы меньше».

По словам А. Мустафаева, наряду со спасателями МЧС, на высоте также находятся свыше 30-ти специалистов и сотрудников Министерства Экологии, имеющих опыт работы в горах. Спасательные работы возобновятся сразу после того, как погодные условия позволят продвинуться дальше.