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    Убивший своего знакомого в Худате приговорен к 18 годам лишения свободы

    На процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой вынесен приговор

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении убийства Бахтияра Чобанова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой вынесен приговор.

    По приговору суда Б.Чобанов лишен свободы сроком на 18 лет.

    Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель просил приговорить Б.Чобанова к 18 годам лишения свободы.

    Отметим, что инцидент произошел в городе Худат. Б.Чобанов 1964 г.р. убил знакомого Хикмета Захуддин оглу Бабаева 1968 г.р.

    Согласно сообщению, эти лица повздорили после застолья. В ходе конфликта Б.Чобанов нанес Х.Бабаеву удар ножом.

    Б.Чобанов обвиняется по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

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