У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере

В отдел полиции Кюрдемирского района поступила информация о том, что ранее судимый житель села Сыгырлы Балаш Нахмедов Мехди оглу незаконно употребляет наркотические средства, носит их при себе и хранит в собственном доме, а также культивирует во дворе сво

В отдел полиции Кюрдемирского района поступила информация о том, что ранее судимый житель села Сыгырлы Балаш Нахмедов Мехди оглу незаконно употребляет наркотические средства, носит их при себе и хранит в собственном доме, а также культивирует во дворе своего дома растения, содержащие наркотические вещества.

Как передает ширванское бюро Report, на основе поступившей информации во дворе Балаша Нахмедова прошел обыск. Оперативники обнаружили и изъяли 15 кг кустов марихуаны.

Б.Нахмедов был задержан и доставлен в отдел полиции. На предварительном допросе он сознался в содеянном.

По факту ведется расследование.