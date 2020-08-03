У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере

В отдел полиции Кюрдемирского района поступила информация о том, что ранее судимый житель села Сыгырлы Балаш Нахмедов Мехди оглу незаконно употребляет наркотические средства, носит их при себе и хранит в собственном доме, а также культивирует во дворе своего дома растения, содержащие наркотические вещества.
Как передает ширванское бюро Report, на основе поступившей информации во дворе Балаша Нахмедова прошел обыск. Оперативники обнаружили и изъяли 15 кг кустов марихуаны.
Б.Нахмедов был задержан и доставлен в отдел полиции. На предварительном допросе он сознался в содеянном.
По факту ведется расследование.