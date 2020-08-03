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У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере

У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере В отдел полиции Кюрдемирского района поступила информация о том, что ранее судимый житель села Сыгырлы Балаш Нахмедов Мехди оглу незаконно употребляет наркотические средства, носит их при себе и хранит в собственном доме, а также культивирует во дворе сво
Происшествия
3 августа 2020 г. 20:29
У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере

В отдел полиции Кюрдемирского района поступила информация о том, что ранее судимый житель села Сыгырлы Балаш Нахмедов Мехди оглу незаконно употребляет наркотические средства, носит их при себе и хранит в собственном доме, а также культивирует во дворе своего дома растения, содержащие наркотические вещества.

Как передает ширванское бюро Report, на основе поступившей информации во дворе Балаша Нахмедова прошел обыск. Оперативники обнаружили и изъяли 15 кг кустов марихуаны.

Б.Нахмедов был задержан и доставлен в отдел полиции. На предварительном допросе он сознался в содеянном.

По факту ведется расследование.

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