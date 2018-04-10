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    У жителей Нардарана нашли большое количество оружия и боеприпасов

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ У жителей поселка Нардаран обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в 42-ое отделение полиции Сабунчинского РУП поступила оперативная информация о наличии у жителя поселка Нардаран Аминаги Бабаева огнестрельного оружия и боеприпасов.

    В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции он был задержан.

    В своих показаниях А.Бабаев отметил, что прятал оружие в колодце во дворе дома.

    Во время обыска с участием понятых из колодца глубиной 12 метров вытащили один сундук, в котором хранился автомат "Калашникова" с 20-ю патронами. 

    В ходе очередной операции сотрудников 42-го отделения полиции задержан еще один мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в отделение полиции житель поселка Нардаран, ранее судимый Фахраддин Гаджиев. При обыске его дома были обнаружены и изъяты нарезной карабин, один пистолет "Макарова", две ручные гранаты F-1 и штык-нож от автомата AK 74.

    Собранные в 42-ом отделении полиции по обеим фактам материалы направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП для расследования. 

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