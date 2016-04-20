У берегов Туркменистана найдено тело, предположительно принадлежавшее одному из азербайджанских нефтяников

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации посольства Азербайджана в Туркменистане, найденное у берегов Туркменистана 18 апреля этого года тело предположительно принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших во время аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли".
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В связи с этим самолет МЧС типа "BE-200ÇS" вместе со следственной группой отправится в Туркменистан для опознания трупа и доставки его в республику.
News DepartmentАвтор новости
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