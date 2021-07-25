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Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненый

Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненый В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
25 июля 2021 г. 12:17
Тяжелое ДТП в Кюрдамире, есть погибший и раненый

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах.

Так, водитель внедорожника "Land Rower" не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир транспортного средства 58-летний Эльман Гудрят оглы Шукюров. А, 29-летний Алекбер Рафиг оглы Сафаралиев с различными травмами был доставлен в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

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