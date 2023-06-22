Тяжелое ДТП в Гедабеке, пострадали 11 человек

В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как передает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали 11 человек: Алыева Хусния Исраил гызы (1981 г.р.), Мамедов Ильхам Гашам оглу (1966 г.р.), Алыева Айсун Эльвин гызы (2012 г.р.), Алыев Эльвин Исраил оглу (1989 г.р.), Рагимова Айтадж Гошгар гызы (2018 г.р.), Алыев Юсиф Эльвин оглу (2014 г.р.) , Мамедзаде Ясин Ильхам оглу (1993 г.р.), Рагимов Эльтадж Гошгар оглу (2021 г.р.), Мамедова Нуране Субхан кызы (1994 г.р.), Мамедов Мазахир Эльчин оглу (2017 г.р.), Мамедова Мелек Эльчин кызы (2015 г.р.)
Раненые были госпитализированы.
По факту ведется расследование.