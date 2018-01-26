TSE подтвердил соответствие работы БВШН международным стандартам

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) побывала группа представителей Турецкого института стандартов (TSE), которая 23-26 января провела мониторинг соответствия деятельности вуза международным стандартам, в том числе новой версии стандартов ISO 9001-2015 и ISO 14001-2015, а также повторную сертификацию соответствия стандарту OHSAS 18001.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, по окончании аудиторской проверки в БВШН прошла встреча, посвященная ее итогам. В ней приняли участие главный аудитор TSE Гюльхан Йузерероглу, представитель TSE в Азербайджане Селим Челеби, финансовый директор представительства в Азербайджане Намик Гасанов, главный специалист Хатира Салахова, ректор БВШН Эльмар Гасымов, профессора, преподаватели и другие сотрудники вуза.

Выступая на встрече, ректор Эльмар Гасымов отметил успешное сотрудничество Высшей школы с Турецким институтом стандартов и напомнил, что соответствие деятельности вуза международным стандартам удостоверяется такими сертификатами ISO, как ISO 9001 (Система менеджмента качества), ISO 14001 (Система экологического менеджмента), OHSAS 18001 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности) и ISO 10002-2014 (Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей).Он подчеркнул, что эти сертификаты, подтверждающие высокое качество работы Высшей школы, способствуют дальнейшему укреплению международного авторитета вуза.

По словам представителя TSE в Азербайджане Селима Челеби, Бакинская высшая школа нефти эффективно применяет международные стандарты в своей деятельности. "Я хочу поздравить коллектив вуза, и прежде всего ректора Эльмара Гасымова, с таким достижением", – сказал он. Высоко оценив успехи Высшей школы в этом направлении, он отметил, что Турецкий институт стандартов заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с БВШН.

Главный аудитор TSE Гюльхан Йузерероглу также дал высокую оценку качества работы вуза и подтвердил, что она полностью соответствует стандартам качества ISO.