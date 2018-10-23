Трое рабочих из Азербайджана погибли в Дербенте при падении с высоты на стройке

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Трое рабочих погибли в Дербенте, упав при проведении высотных работ на стройке.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"По предварительной информации, трое рабочих из Азербайджана упали со строящегося здания в Дербенте. Они скончались на месте", - сообщил собеседник.

В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС подтвердили, что во вторник утром возле стройки в Дербенте были обнаружены тела трех человек.

"По предварительной информации, они погибли, упав с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются", - сообщил собеседник.