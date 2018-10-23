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    Трое рабочих из Азербайджана погибли в Дербенте при падении с высоты на стройке

    На месте происшествия работает оперативно-следственная группа

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Трое рабочих погибли в Дербенте, упав при проведении высотных работ на стройке.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

    "По предварительной информации, трое рабочих из Азербайджана упали со строящегося здания в Дербенте. Они скончались на месте", - сообщил собеседник.

    В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС подтвердили, что во вторник утром возле стройки в Дербенте были обнаружены тела трех человек. 

    "По предварительной информации, они погибли, упав с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются", - сообщил собеседник.

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