Трое азербайджанцев задержаны в Украине по подозрению в вооруженном нападении

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В пригороде Одессы задержаны трое уроженцев Азербайджана, подозреваемых в вооруженном нападении на компанию местных жителей, один из которых, получив 10 ранений, скончался в больнице, передает Report со ссылкой на Unian.net.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, конфликт начался накануне вечером в Белгород-Днестровском районе области: в ресторане произошла словесная перепалка между компанией из шести молодых мужчин и иностранным предпринимателем по прозвищу "Керим".

Далее данный "Керим" поручил своим знакомым разобраться в ситуации и следующим утром один из шести человек встретился с ними около местного рынка.

Около 7.00 на рынок приехали три человека и расстреляли его из травматического оружия, также применили холодное оружие. От двух проникающих ножевых ранений грудной клетки и 8 пулевых ранений 24-летний парень умер в больнице. Подозреваемые с места происшествия скрылись.

Позднее они были задержаны в рамках спецоперации в пригороде Одессы. Подозреваемые – выходцы из Азербайджана, их задержали на территории промтоварного рынка "7-й километр", где они забаррикадировались на крыше одного из складов.