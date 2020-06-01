​Трампа призвали жестко подавить протесты

Том Коттон https://report.az/storage/news/e8648d95eecd24e4e786d57d00b941b3/f16f2b6a-536b-4880-863a-72c5dadbee91_292.jpg

Американский сенатор Том Коттон призвал президента США Дональда Трампа жестко подавить протесты.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

По словам Коттона, федеральное правительство должно вмешаться, так как полиция на местах перегружена, а политики не желают действовать.

"Мы всегда будем уважать право на мирный протест. Но сегодня вечером беспорядки, анархия и грабежи должны закончиться. Давайте посмотрим, как эти анархисты отреагируют, когда 101-я десантно-штурмовая дивизия окажется на другой стороне улицы", — заявил сенатор.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.