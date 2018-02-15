Трагически погиб сын бывшего президента АФФА

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В селе Хашимханлы Сабирабадского района в дорожной аварии скончался сын бывшего президента АФФА Рамиза Мирзоева Анар Мирзоев.
Об этом Report сообщил бывший президент товузского клуба "Туран" Видади Ахмедов. По словам В.Ахмедова, покойный будет похоронен сегодня в товузском селе Дондар Гучшу рядом с отцом.
Отметим, что Анар Мирзоев был единственным сыном Рамиза Мирзоева, скончавшегося 30 октября 2007 года. В.Мирзоев был семейным.
Напомним, что ранее сообщалось о ДТП с летальным исходом в Сабирабадском районе.
Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.
По информации, легковой автомобиль марки Jeep упал в водный канал. Привлеченные к месту пожарные-спасатели МЧС извлекли из деформированного автомобиля тело пассажира Мирзоева Анара Рамиз оглу 1985 г.р. и передали по назначению.
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