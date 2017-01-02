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    Тело убитой в Стамбуле азербайджанки доставят в Баку

    Это состоится по желанию ее родственников

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Тело убитой в Стамбуле азербайджанки доставят в Баку.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, родственники девушки, которая была убита во время теракта в ночном клубе в Стамбуле, обратились в посольство России в Турции.

    По желанию близких, тело доставят в Азербайджан, где родилась убитая.

    Ранее стало известно, что среди жертв стрельбы в Турции в новогоднюю ночь есть россиянка. Изначально местные правоохранительные органы были уверены, что Нурана Гасанова является гражданкой Азербайджана, поскольку родилась там, но позже выяснилось, что у девушки есть и российский паспорт.

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