Тело Ровшана Лянкяранского доставят в Азербайджан

Его похоронят в Лянкяране

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Раненый в результате вооруженного нападения в Турции, а затем скончавшийся в больнице криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский) будет похоронен в родном Лянкяране.

Об этом Report заявили его близкие.

Отмечается, что брат Лянкяранского Намик Джаниев сейчас находится в Турции, где занимается оформлением документов для доставки тела в Азербайджан.

В настоящее время в Лянкяране идет подготовка к похоронам. Траурная церемония пройдет в доме Джаниевых в квартале Кичик Базар. Его похоронят на кладбище Сардахлы в том же квартале.

Отметим, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при отъезде от отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.

В результате нападения получили ранения сам Лянкяранский и его водитель, имя которого не уточняется.

Нападавшие скрылись с места преступления.

На место было привлечено большое количество полиции и скорая помощь. Р.Лянкяранский и водитель были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь водителя спасти не удалось.

Полиция разыскивает преступников.