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Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых пройдут повторную экспертизу в Азербайджане

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых пройдут повторную экспертизу в Азербайджане Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых пройдут повторную экспертизу в Азербайджане
Происшествия
30 июня 2025 г. 20:02
Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых пройдут повторную экспертизу в Азербайджане

Тела убитых сотрудниками ФСБ России в Екатеринбурге азербайджанцев – братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых – будут направлены на повторную судебно-медицинскую экспертизу в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил их брат Сейфеддин Гусейнли.

По словам Гусейнли, семья категорически не доверяет результатам экспертизы, проведенной российской стороной. "Версия о том, что мои братья якобы скончались 'от волнения', абсолютно неубедительна", – подчеркнул он.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

МИД Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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