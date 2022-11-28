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Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 18:20
Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Продолжается процесс поиска тел армянских военнослужащих, погибших в ходе столкновений на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября 2022 года.

28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате поисковых мероприятий, были переданы противоположной стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста и в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Тела были переданы после того, как был проведен осмотр с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджана и было установлено отсутствие на них каких-либо признаков насилия.

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Версия на английском языке Azerbaijan hands over 13 bodies of Armenian soldiers
Версия на азербайджанском языке On üç erməni hərbçisinin meyiti qarşı tərəfə təhvil verilib

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