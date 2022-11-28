Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Продолжается процесс поиска тел армянских военнослужащих, погибших в ходе столкновений на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября 2022 года.

28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате поисковых мероприятий, были переданы противоположной стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста и в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Тела были переданы после того, как был проведен осмотр с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджана и было установлено отсутствие на них каких-либо признаков насилия.