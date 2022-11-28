Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Продолжается процесс поиска тел армянских военнослужащих, погибших в ходе столкновений на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября 2022 года.
28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате поисковых мероприятий, были переданы противоположной стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста и в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Тела были переданы после того, как был проведен осмотр с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджана и было установлено отсутствие на них каких-либо признаков насилия.