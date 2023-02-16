Тела азербайджанских студентов, погибших при землетрясении в Турции, доставлены в Баку

Тела азербайджанских студентов (Самир Гулиев, Шахин Велиев, Хюмам Исмаиллы и Гюндуз Назарзаде), погибших в результате землетрясений в Турции, доставлены в Баку.

Тела азербайджанских студентов (Самир Гулиев, Шахин Велиев, Хюмам Исмаиллы и Гюндуз Назарзаде), погибших в результате землетрясений в Турции, доставлены в Баку.

Как сообщает Report , тела покойных в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали их близкие.

После продолжительных поисков тела четырех азербайджанских студентов Университета Инону в Малатье были обнаружены 14 февраля.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

В результате землетрясения в Турции погибли свыше 35 тыс. человек, более 105 тыс. получили ранения.