 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тела 9 погибших во время пожара в Наркоцентре переданы семьям

    Имена и фамилии опознанных трупов пока не разглашаются

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Тела 9 из 25 погибших во время пожара в Республиканском наркоцентре переданы их семьям.

    Как передает Report, это стало возможным после того, как родные погибших пришли в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и осмотрели трупы.

    В результате, были опознаны только 9 трупов. После соответствующей экспертизы, проведенной правоохранительными органами, их тела были переданы родственникам.

    Имена и фамилии опознанных трупов пока не разглашаются.

    В настоящее время ведется экспертиза по установлению личности остальных 16 трупов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi