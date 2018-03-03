Тела 9 погибших во время пожара в Наркоцентре переданы семьям

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Тела 9 из 25 погибших во время пожара в Республиканском наркоцентре переданы их семьям.

Как передает Report, это стало возможным после того, как родные погибших пришли в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и осмотрели трупы.

В результате, были опознаны только 9 трупов. После соответствующей экспертизы, проведенной правоохранительными органами, их тела были переданы родственникам.

Имена и фамилии опознанных трупов пока не разглашаются.

В настоящее время ведется экспертиза по установлению личности остальных 16 трупов.