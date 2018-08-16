Таксист, пришедший на помощь избитого брата, поплатился жизнью - ПОДРОБНОСТИ - ФOTO

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства работавшего таксистом жителя Физулинского района Гарибова Рауфа Махаббат оглу, 1989 года рождения.

Родственники покойного сообщили Report, что инцидент произошел 15 августа близ общежития для вынужденных переселенцев №8 в Низаминском районе. Брат Р.Гарибова – Фирудин Гарибов, 1991 года рождения, повздорил с неизвестными в парке. Словесная перепалка переросла в поножовщину. Ф.Гарибов был избит и получил ножевые ранения в области лица и ноги.

Пострадавший позвонил брату – Р.Гарибову, позвав его на помощь. Когда Р.Гарибов, работавший таксистом, приехал на место происшествия, неизвестные пырнули его в область сердца. Пострадавший был доставлен в больницу “АзерСутикинти”, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Ф.Гурбанов был доставлен в 3-ю Городскую клиническую больницу, а после в Клинико-медицинский центр №1.

По сообщению знакомых семьи Гурбановых, Ф.Гурбанов имеет физические недостатки, спор в парке возник именно по этому поводу. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.