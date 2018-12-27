Начался суд по жалобе совершившего мошенничество в отношении брата Полада Бюльбюльоглы

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Мамеда Насибова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 11 января 2019 года.

Отметим, что М.Насибов злоупотребил доверием граждан и совершил мошенничество примерно на 400 тыс. манатов.

Согласно обвинительному акту, он продал Ираде Исмаиловой 15 сот земли, не имеющей документов в поселке Говсаны за 21 тыс. 500 манатов, а у Чингиза Мамедова взял 200 тыс. манатов под видом строительства для него жилого дома на Абшероне.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Недовольный решением он подал апелляционную жалобу. В Бакинском апелляционном суде ранее при рассмотрении дела жалобе не был дан ход. Согласно решению, дело было изъято из рассмотрения и возвращено в суд первой инстанции. После повторного рассмотрения дела в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемый вновь обратился в Бакинский апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Напомним, что потерпевший Ч.Мамедов - брат азербайджанского певца и композитора, посла АР в России Полада Бюльбюльоглы.