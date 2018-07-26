Брата Полада Бюльбюльоглы обманули на 200 тысяч манатов

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мамеда Насибова.

Как сообщает Report, на суде под председательство судьи Шекер Мамедовой обвиняемому был зачитан приговор.

Решением суда он был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что М.Насибов злоупотребил доверием граждан и совершил мошенничество примерно на 400 тыс. манатов.

Согласно обвинительному акту, он продал Ираде Исмаиловой 15 сот земли, не имеющей документов в поселке Говсаны за 21 тыс. 500 манатов, а у Чингиза Мамедова взял 200 тыс. манатов под видом строительства для него жилого дома на Абшероне.

Кроме того, М.Насибов совершил мошенничество на 120 тыс. манатов в отношении Адели Мамедовой, 43 тыс. – Гюльназ Хеировой, 17 тыс. – Бахар Алекперовой и 28 тыс. манатов – Бахрама Намазова.

На суде М.Насибов себя виновным не признал.

Напомним, что потерпевший Ч.Мамедов - брат азербайджанского певца и композитора, посла АР в России Полада Бюльбюльоглы.