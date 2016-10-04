Суд отклонил протест прокурора в отношении лица, получившего оправдание

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту государственного обвинителя на оправдательный приговор в отношении Рзаева Самира Айдын оглу, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест гособвинителя был отклонен, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим, что С.Рзаев обвинялся по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК.

В августе этого года Сабаильский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении С.Рзаева. Не согласившись с приговором, прокурор Тахир Велиев подал апелляционный протест.