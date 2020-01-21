Суд оштрафовал ЖСК "Xəzər İnşaat-XXI əsr"

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила протокол об административном проступке в отношении ЖСК "Xəzər İnşaat-XXI əsr".

Как сообщает Report, протокол был направлен на рассмотрение Сураханского районного суда.

Суд признал компанию виновной по ст. 430.4 Кодекса об административных проступках и приговорил к штрафу в размере 2 373 долларов.

Недовольная решением компания подала апелляционную жалобу. Жалоба расследуется Бакинским апелляционным судом.

Отметим, что действующий с 2012 года ЖСК "Xəzər İnşaat-XXI əsr" занимается строительством новостроек в различных частях Баку.