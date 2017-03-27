На суде Акифа Човдарова показания дал завотделом МЧС - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова с ходатайством выступил адвокат А.Човдарова Садиг Расулов.

Он потребовал обследовать своего подзащитного с помощью аппарата Холтера.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Судья сказал, что данный вопрос не входит в полномочия суда.

В заявлении журналистам С.Расулов сказал, что некоторое время назад, когда А.Човдаров объявил голодовку, Главное медицинское управление министерства юстиции захотело обследовать его с помощью аппарата Холтера. По его словам, тогда генерал бывшего МНБ отказался, так как объявил голодовку.

Затем на заседании по эпизоду руководителя компании "Azərtikinti ATF", пострадавшего Азера Гулиева (Азер Гулиев скончался. Его представляет законный наследник) в качестве свидетеля был допрошен некогда работавший в МНБ Азиз Азизов. Он заявил, что по указанию обвиняемого С.Мамедова один раз был в компании "Azərtikinti ATF".

Процесс продолжился во второй половине дня.

В качестве свидетеля показания дал заведующий отделом сметы Управления экспертизы МЧС Вилаят Тагиев.

Он заявил, что один раз слышал имя пострадавшего, ныне покойного А.Гулиева.

По словам В.Тагиева, его одноклассник Исфендияр Ахундов (известный как "Шарурлу Исфендияр"- руководитель строительной компании "Шарур иншаат") попросил его ознакомиться с работами в сфере строительства, а также заняться контролем: "В то время я услышал, что Азер Гулиев работает в строительной сфере".

Затем объявили о неявке в суд других свидетелей. По этой причине процесс был отложен.

Очередное заседание суда назначено на 29 марта.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре 2016 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А. Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С. Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А. Алиева и бывшего завотделом О. Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А. Човдарова, С. Мамедова, А. Алиева и О. Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.