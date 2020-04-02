Бакинский суд на заседании в режиме онлайн изменил меру пресечения в виде ареста

В Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста обвиняемому. Заседание проходило в режиме онлайн.

Об этом Report сообщил адвокат Адам Мамедов.

По его словам, обвиняемый участвовал в онлайн-заседании из Бакинского следственного изолятора: "Сегодня в Хатаинском районном суде я впервые принял участие в онлайн-заседании о продлении меры пресечения в виде ареста. Суд вынес радостное для нас решение, отклонив ходатайство о продлении срока ареста", - отметил А.Мамедов.

Адвокат добавил, что его подзащитный находится под арестом уже около 9 месяцев.

Отметим, что 19 марта Пленум Верховного суда Азербайджанской Республики принял постановление о мерах по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, судебные дела, не требующие срочного рассмотрения, рекомендовано отложить. Постановление будет в силе до 20 апреля.