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    Студент Азербайджанского технического университета во время занятий спортом получил тяжелую травму

    По данному факту сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование.

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) студент получил серьезную травму во время учебного процесса. Как сообщает Report, инцидент произошел накануне, во время занятий спортом .

    Согласно сообщению, во время тренировки в спортивном зале университета, проходившей без надзора, на Халида Шуджаят оглу Асадова 1999 г.р. упал тупой металлический предмет, повредив шейный отдел позвоночника студента.

    Х.Асадов был доставлен в реанимационное отделение Медицинского клинического центра № 1.

    Помимо повреждения шеи тупым предметом, студент получил резаную рану. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

    По этому факту начато расследование правоохранительными органами Азербайджанской республики. 

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