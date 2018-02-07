Студент Азербайджанского технического университета во время занятий спортом получил тяжелую травму

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) студент получил серьезную травму во время учебного процесса. Как сообщает Report, инцидент произошел накануне, во время занятий спортом .

Согласно сообщению, во время тренировки в спортивном зале университета, проходившей без надзора, на Халида Шуджаят оглу Асадова 1999 г.р. упал тупой металлический предмет, повредив шейный отдел позвоночника студента.

Х.Асадов был доставлен в реанимационное отделение Медицинского клинического центра № 1.

Помимо повреждения шеи тупым предметом, студент получил резаную рану. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По этому факту начато расследование правоохранительными органами Азербайджанской республики.