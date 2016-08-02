Новостройки Баку проверят на сейсмоустойчивость

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку проверят устойчивость многоэтажных зданий к землетрясениям.

Как сообщает Report, об этом на проведенной сегодня пресс-конференции заявил директор Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

По его словам, проверка будет осуществлена совместно с немецкими специалистами: "Процесс осуществят совместно с геологической организацией Германии. Он продлится два года. Кроме того, окончательные переговоры состоятся 19-21 августа в Германии, после чего примем решение о времени начала проверок".

Г.Йетирмишли сказал, что Республиканский центр сейсмологической службы заранее предоставляет заключение о сейсмичности территорий, где будут построены новостройки и объекты промышленного назначения: "Министерство по чрезвычайным ситуациям серьезно контролирует строительство. В целом, дома строят с расчетом на 9-бальные толчки".