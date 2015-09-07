Столичная полиция обратилась к жителям Баку в связи с карманниками - ФОТО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) обратилось к жителям столицы.

Как сообщает Report, обращаясь к жертвам состоящей из двух мужчин и одной женщины группы карманников, ГУПГБ просит их проинформировать управление о преступных действиях участников группы.

Напомним, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска ГУПГБ были задержаны жители Баку, ранее судимые Орудж Музаффар оглу Магеррамов 1970 г.р., Азер Сабир оглу Керимов 1979 г.р. и Самира Анвер гызы Абиева 1981 г.р., подозреваемые в краже 26 августа в 10:30 в автобусе №57 из сумки столичной жительницы Ирины Романовой кошелька, в котором находились 35 манатов и банкоматная карта. У подозреваемого О.Магеррамова изъяли 0,757 г, а у А.Керимова - 1,021 г опиума.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.